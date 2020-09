WERETILNECK: «Este fondo no es sólo el equipamiento de las Fuerzas Armadas, también es para que nuestro país tenga tecnología»

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Weretilneck sostuvo que «si la Argentina no hubiese tomado la decisión de ser un país nuclear, no hubiésemos desarrollado la tecnología que tenemos hoy. INVAP hoy nos permite exportar a Holanda o a Brasil. Creo que esta ley tiene una profundidad enorme, la Argentina ya demostró la capacidad de sus técnicos, investigadores, ingenieros de la ciencia y tecnología.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, acompañó la creación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF). “Este fondo no es solo el equipamiento de las fuerzas armadas, también es el financiamiento para que nuestro país tenga tecnología para poder generar actividad económica y empleo. Esto es invertir en Defensa, pero no con concepto de guerra, sino para ser soberanos en el manejo de la tecnología, para no depender de otros países”.

You May Also Like