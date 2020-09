Weretilneck acompañó la sanción del proyecto de las capitales alternas

No me Gusta

La iniciativa busca dar una impronta más federal a la gestión nacional. Cada 30 días, el presidente y su gabinete se reunirán en el interior del país. San Carlos de Bariloche será la capital alterna de Río Negro. El proyecto fue aprobado por unanimidad y será girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. El senador nacional por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, apoyó el proyecto de ley de las capitales alternas que esta tarde recibió la media sanción en la cámara alta del parlamento. “Todos coincidimos que aún está pendiente la construcción del verdadero federalismo. Siempre nos quejamos de este unitarismo no deseado pero que es una realidad. Esta iniciativa es una gran oportunidad de acercamiento del gobierno federal a cada una de las localidades”, indicó. Weretilneck destacó dos hechos fundamentales que marcaron la historia del federalismo: cuando Juan Domingo Perón llevó adelante la provincialización de lo que eran territorios nacionales, y el proyecto del presidente Raúl Alfonsín de trasladar la capital federal a Viedma, Patagones y Guardia Mitre. “Toda acción de parte de un gobierno o proyecto político que signifique un desarrollo del federalismo es bienvenido. Vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es un hecho más en la rica historia de descentralización”, sostuvo. Explicó que “esta ley es importante porque la presencia institucional del Presidente y su Gabinete en el interior del país marca una diferencia con una clásica visita de inauguración de obras. Asentar el Gobierno Nacional en una ciudad es un hecho muy importante, no tanto por la relación con los gobernadores sino con la posibilidad de tomar contacto directo con las instituciones, la dirigencia y las personas de las ciudades de cada provincia”. Con esta ley, se crea el programa “Gabinete Federal” con el objeto de llevar a cabo reuniones de trabajo entre los funcionarios nacionales y las autoridades locales. Se establece que las reuniones serán mensuales y se realizarán en las Capitales Alternas. “Sería fundamental que el Presidente y equipo reciba a las instituciones, a los dirigentes empresariales y de la producción, al movimiento obrero, a las instituciones de bien público y demás. Porque los gobernadores, ministros e intendentes se encuentran en distintos momentos del año con el presidente. Pero esta es una enorme oportunidad de acercamiento del gobierno federal a las ciudades”, finalizó el exgobernador rionegrino.

