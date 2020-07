Vuelve el cine a los hogares rionegrinos con #FABencasa

No me Gusta

El pez si no abre la boca muere, es un cortometraje que narra la historia de un niño, que encerrado en el silencio invisible de su trauma como un pez en una pecera, expresa y da señales de que algo no está bien en su vida. Su dolor no resuena y el silencio inadvertido se vuelve ensordecedor.

