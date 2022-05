Vizzotti: «Se duplican los contagios de Covid-19»

Luego de que este domingo se diera a conocer que la cifra de casos de coronavirus en Argentina se duplicó en la última semana, con un total de 33.989 de personas infectadas en todo el país, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se refirió al fuerte aumento. Allí, insistió en la aplicación de la vacuna contra el covid-19 y descartó confinamientos.

“La estrategia de la mayoría de países del mundo -entre ellos la Argentina- es vacunar para que no haya hospitalizaciones y muertes, además de sostener los cuidados, pero no volver a los confinamientos”, sostuvo.

«Este virus no se puede eliminar y mucho menos erradicar, porque la enfermedad no nos da inmunidad de por vida y la vacuna requiere refuerzos. No hay ninguna posibilidad de que no haya covid-19, sobre todo con estas nuevas variantes que tienen mayor transmisibilidad”, comentó la ministra.

“Vivimos la peor crisis humanitaria del siglo y los confinamientos respondieron a una estrategia covid-19 a nivel global. Tenemos seguridad que haber fortalecido el sistema de salud y habiendo vacunado no tenemos riesgos en la atención”, aseguró.