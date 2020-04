Video: La policía de Esquel evita la golpiza a un preso liberado.

No me Gusta

Gran conmoción hay por estas horas en la localidad de Esquel en virtud de que uno de los presos liberado mediante el decreto de la justicia nacional, fue advertido por los vecinos caminando libremente por las calles de la localidad en cercanías de una escuela, indignados los vecinos porque no solo viola la cuarentena, sino que también viola su condicional lo enfrentaron y piden seguridad no sólo para ellos sino también para sus hijos. El hombre estaba detenido por secuestro y violación.

