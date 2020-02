Vecinos y turistas piden urgente el repaso de la ruta que une Ñorquinco con el Maiten

Los miles de vecinos de la localidad de Ñorquincó indignados por no poder transitar por la ruta provincial número 6 y 40, porque está con serruchos en los 30 km que une estas localidades. Los vecinos piden soluciones de urgente.

Desde las redes sociales no son pocos los vecinos que se quejan por el estado de la ruta provincial número 6 y 40 al punto que generaron una nota que irá dirigida al intendente de la localidad Félix Moussa igual que al presidente de vialidad rionegrina y Nacional pidiéndoles un rápido accionar para solucionar el estado de la ruta tan transitada sobre todo en esta temporada,

«es la tercera vez en un mes y medio que rompo el tren delantero del auto en estos hermosos caminos que tenemos pero si te exigen la VTV la RTO y cuántas cosas más», destaca Nazareno Sede en un posteó en el cual también le pide disculpa a la gente por su indignación pero entiende que están cansados de vivir como en la tierra del olvido.

En la misma publicación Sede invita a los funcionarios a viajar dos o incluso hasta tres veces por semana, Cómo deben hacer los algunos vecinos y a ver cómo les quedan los vehículos destacando que tener un auto Ñorquincó no es una ostentación de lujo sino una necesidad para estar conectado.

Por su parte Rodrigo Infante se comunicó con noticias del Bolsón y también destacó la situación que están viviendo, «necesitamos hacer un reclamo por el mantenimiento de la ruta El Maitén Ñorquinco. Está intransitable, es un desastre, ya no sabemos que más hacer, se han hecho notas, reclamos y nada, desde noviembre que no le pasan la máquina», resalta Infantino.

La ruta provincial número 6 une el tramo entre El Maiten y Ñorquincó no tiene más de 35 kilómetros sin embargo parecen ser los 35 kilómetros del fin del mundo porque la última vez que llego una máquina fue a mediados de noviembre y como destacan los vecinos la solución no es hacerle un repaso a la calzada sin un trabajo integral y de fondo por lo que en la nota que se le entregará mañana al intendente Moussa y al presidente de vialidad provincial destacan la necesidad de que la localidad de la línea Sur cuente con un destacamento definitivo para poder paliar la situación en la que se encuentra la ruta que no termina en Ñorquinco sino que sigue incluso hasta ingeniero Jacobacci.

Con todo este panorama los habitantes de la localidad se muestran cautos porque no quieren generar ningún incidente entre el municipio y la provincia a tal punto que antes de realizar alguna acción en concreto van avisando a unos y a otros para que nadie se ofenda.

Sin embargo, también en redes sociales no son pocos los vecinos que hablan de realizar una acción directa en la ruta como un corte habida cuenta de la falta de respuestas que tienen desde hace ya dos meses, “Si no tenemos respuesta de vialidad vamos a organizar una marcha y/o corte de ruta”, sentencio Infantino.