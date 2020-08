Valcheta: presentan proyecto para regularizar los incrementos en las facturas de Camuzzi

No me Gusta

C O M U N I C A

Recordemos, que mediante el DNU N°543/2020, dictado en el marco de la emergencia sanitaria nacional, el Poder Ejecutivo de la Nación dispuso mantener las tarifas de los servicios gas y energía, por ciento ochenta días (180), así mismo, el decreto prevé que no se debe cortar el suministro a los usuarios y usuarias que no efectúen el pago en estas circunstancias.

Los habitantes, que residen en varias localidades de nuestra Provincia han recibido en los últimos días facturaciones domiciliarias con montos desmesuradamente elevados, a tal punto que en innumerables casos no les será posible afrontar tales importes, en particular en estos momentos de emergencia sanitaria que estamos atravesando.

