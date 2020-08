El escritor de Valcheta Jorge Castañeda ha sido incluido en la antología internacional «La noche de los lápices» junto a escritores de todo el mundo.

Se trata de un EBOOK con poemas e ilustraciones de diversos artistas plásticos compilado por Xavier Susperregui, desde el País Vasco, como un homenaje a ese triste evento que les tocó vivir a los estudiantes secundarios argentinos.

El libro ha sido editado por la «Biblioteca de las grandes naciones» con sede en España.

UNAS PALABRAS DEL EDITOR

MI NOCHE DE LOS LÁPICES

A veces uno debe romperse la cabeza para poder escribir algo, otras veces, sin embargo, las palabras parecen salir solas. No acostumbro a enfrentarme a un papel en blanco, escribo y reescribo en mi cabeza primero, aquello que luego dejaré plasmado y para esta ocasión cómo no, quise hacerlo en un cuaderno y claro, usando lápices. Incluiría el manuscrito en el libro si no fuese por la mala letra que desde pequeño me acompañó a todas partes.

Desde hace tiempo que tenía pensado dedicar un libro a este acontecimiento conocido como La Noche de los Lápices y eso que ha pasado tan solo un poco más de un año desde que escribimos a las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo. Pero cada cosa tiene su momento y estos jóvenes a los que se refiere este acontecimiento, tienen en estas páginas

nuestro más sincero homenaje. Los traemos en el recuerdo para que queden para siempre en nuestra memoria.

Escribir sobre estos chicos cuya juventud se ha eternizado es francamente emotivo. No puedo quitarme de la cabeza esos rostros en negro y blanco. No puedo tampoco apartar de mi mente tampoco la imagen de Claudia Falcone, cuya fotografía me envió su sobrino Juano.

La Noche de los Lápices siempre me recordó a un episodio de mi vida cuando tenía la edad de nuestros desafortunados protagonistas.

EBOOK NOCHE DE LOS LÁPICES

https://www.calameo.com/books/ 00465428578ad7a59b895