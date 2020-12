«Valcheta es el mejor lugar para admirar el momento que en la Luna tapa totalmente al Sol”

No me Gusta

Diego Galperín refirió que “en el centro de la totalidad de la franja hay dos localidades, Ramos Mexía y Valcheta y elegimos Valcheta, porque es la localidad que está en el centro de la franja de totalidad y además por condiciones meteorológicas más favorables, sobre todo porque hay menor polución, porque si uno se acerca mucho al mar podría haber nubes y tratamos de alejarnos un poco de la zona marítima. Esto del lugar de nuestra observación no es una elección caprichosa, si no que determinamos cuál es el mejor lugar y ya nosotros viajamos en otra oportunidad donde determinamos que el mejor lugar era Valcheta”.

Todo el grupo que viaja va a estar en aislamiento «por cuenta nuestra, para poder llegar como corresponde al momento del eclipse, porque obviamente el eclipse no se va a suspender porque uno tenga síntomas, entonces tratamos de evitar de cualquier manera que esa semana te ocurra algún percance de contagio, es algo que no se puede manejar”.

