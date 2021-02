UNTER: «Si no hay escuela segura no habrá presencialidad»

No me Gusta

La dispensa implica no concurrir a la escuela y cumplir el débito laboral desde la no presencialidad , por lo tanto no se debe llenar una licencia.

Las escuelas que no tengan alguna de las condiciones señaladas trabajarán desde la no presencialidad , así como también se debe tener en cuenta la situación epidemiológica de cada zona y la movilidad docente.

