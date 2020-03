UnTER pedirá la suspensión de clases en toda la provincia

No me Gusta

No me Gusta ( 27% )

“Vamos a plantear que se evalúe la posibilidad de suspender las clases por algunos días en todas las escuelas. Las condiciones de higiene que se requieren no están garantizadas. No estamos preparados como sociedad, como país ni como provincia”, dijo Nervi. Sostuvo que “hay que evaluarlo, al menos ir suspendiendo por región”

