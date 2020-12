Yauhar:»Una vez más el Bloque FdT muestra su irresponsabilidad política votando en contra del presupuesto»

No me Gusta

Siendo ésta un corredor sanitario, comercial y turístico, que nos conecta con el Alto Valle de Río Negro, que no solo beneficia a los habitantes de la Región Sur, sino también a los de General Roca y otras ciudades del Valle. Todos esperamos que las condiciones macroeconómicas mejoren y que el Gobierno Nacional, que es quien ejecuta las políticas cambiarias, sea capaz de generar cambios en pos del bienestar de los ciudadanos/as. Pero hay que tener coherencia y cohesión entre lo que se dice y se hace. El discurso totalitario y populista no hace más que ensanchar la grieta, una grieta de la que no formamos parte, porque muy por el contrario, formamos parte de un Proyecto político provincial donde sí se defiende los intereses de los rionegrinos y rionegrinas.

