Una mala noche de Jairo Rayman

El boxeador de Bariloche perdió por knock out técnico en el octavo round y no pudo obtener el título sudamericano mediopesado que estaba vacante. El lujanense Sebastián Papeschi fue quien se apoderó del cinturón. Fue una pelea con polémicas y un final confuso. Se pudo observar en todo el país a través de TyC Sports.

Fue una velada de Boxeo profesional con varios títulos en juego. Se desarrolló este viernes (21/10) en instalaciones del club Estudiantes de la ciudad de Bahía Blanca. Jairo Rayman protagonizó uno de los combates estelares y perdió frente al bonaerense Sebastián Papeschi. De esta forma, el hombre de Bariloche no pudo adueñarse de la corona sudamericana.

Rayman perdió en la octava vuelta. Es la primera vez que sufre un knock out. Ocurrió en circunstancias de polémicas, discusiones y confusiones. Lo concreto es que Papeschi demostró ser superior en el cuadrilátero.

Desde un principio, la pelea tuvo condimentos especiales. «Maki» pudo haber ganado por descalificación en el primer round. En primera instancia recibió un golpe totalmente lícito que lo mandó a la lona. Logró recuperarse y recibió otro duro impacto que lo dejó sentado en un rincón. El segundo golpe sucedió luego del sonido de la campana. La situación provocó algunas dudas en el árbitro Antonio Zaragoza, que a partir de ese momento tomó un gran protagonismo dentro del combate (más de lo recomendable). Todo hacía indicar que Rayman no estaba en condiciones de continuar. El impacto fue fuerte y en tiempo reglamentario hubiera provocado el knock out. Pero el juez le dio unos minutos de recuperación y el oriundo de Clemente Onelli dijo que estaba en condiciones de seguir. Si no lo hacía, los caminos conducían a una descalificación de Papeschi.

En los siguientes asaltos se vio a un Rayman desenfocado y nervioso. Y esto fue aprovechado al máximo por el boxeador de Luján. Fue sacando ventajas en las tarjetas hasta llegar al polémico octavo round. Rayman acusó un cabezazo y se tiró a la lona. Al mejor estilo VAR, Zaragoza pidió observar las imágenes de TyC Sports. Paró el combate y le dio la victoria a Papeschi. Esas imágenes demostraron claramente que el golpe fue legal. Rayman lo sintió de otra manera, se equivocó y perdió la chance de buscar la victoria en los últimos 6 minutos y fracción de pelea.

Fue la tercera derrota en la carrera de Jairo Rayman. Su récord ahora es de 17 triunfos, 3 derrotas y 1 empate. Todavía hay mucho camino por recorrer. El sabor que deja la noche de Bahía Blanca es bastante amargo. Pero seguramente también ha dejado un aprendizaje.

GETILEZA-: BARILOCHE 2000