Una historia de adopción y de amor incondicional

“S. nos enseña a vivir, cuando te quejas por algo la vez a ella y te das cuenta que no podés quejarte. En casa trabajamos como un equipo y todos la ayudamos, no solo la adopte yo, la adoptamos como familia con mis hijos y ellos así lo expresaron en la sentencia”, indicó sobre la forma en que acompañan a la niña día a día.

Asimismo, comentó que ella “es un ser especial que nos viene a enseñar que nada es imposible en la vida. La primera vez que la vi, me abrazó y me dijo mamá, fue amor a primera vista. Nosotros teníamos los medios y recursos para poder darle amor y ayudarla a salir adelante. De a poco comenzamos a integrarla con los nenes, encarar toda la parte médica, y toda mi familia comenzó a ser suya también”.

