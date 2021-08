Una atleta de Los Menucos se destaca en los campeonatos de epade y araucanía

Se trata de Nahiara Figueroa, que a sus 15 años de edad llegó a la Capital viedmense a desafiar la pista representando a su localidad Los Menucos.

Nahiara es alumna de la Escuela Municipal de Atletismo de Los Menucos. Las actividades en las que se destaca la joven son competición en 100 mt y salto en largo donde en este último clasificó en competencia con sus pares para llegar a los juegos EPADE y Araucanía que se están llevando adelante en la localidad de Viedma.

“Es una experiencia muy linda la que estoy viviendo, además estoy representando a mi pueblo” expresó Figueroa.

La joven para llegar a los campeonatos clasificó en su localidad, participando con otros deportistas de su mismo rango y de localidades vecinas. El entrenamiento es llevado a cabo por el Profesor Gastón Peña, que su compromiso es con un gran número de deportistas locales.

Además destaca la presencia y el acompañamiento por parte del Municipio local y del Profesor Juan Vietri, actualmente responsable de la sede de la Secretaría de Deporte de Los Menucos.

En una situación donde actualmente Nahiara desafía no solo la pista, sino también una dura situación familiar ella agradece el“gran momento de participación”, “mi familia me está apoyando de lejos, pero le doy gracias porque a pesar de la distancia y la situación en la que me encuentro, ellos están en todo momento, siempre dándome palabras de aliento” concluyó.

Los Juegos EPADE Y Araucanía les ofrece a los jóvenes un espacio para poder competir, jugar y divertirse, además de crear vínculos deportivos , buscando a través del deporte el intercambio social, cultural geográfico y deportivo.