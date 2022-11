Un Jacobaccino a un paso de cumplir el sueño de jugar en River

Durante una semana el joven nacido en las filas del club Huahuel Niyeo Germán Cona, cumplió con una prueba más en el club River Plate.

German esta acomañado por el profesor Denis Choilaf y de sus padres, quienes siempre lo acompañan en sus participaciones, en esta oportunidad fue al campo deportivo del club en Buenos Aires para cumplir con una prueba más en la que «Coniata» quedó seleccionado para ir a la pensión de River Plate.

De acuerdo a las declaraciones de uno de los técnicos de inferiores nos comento que «Germán está muy bien fisicamente, está a la altura del club y futbolisticamente también que es de destacar su potencia y es el deseo que pueda volver porque ya quedó en el club, quedó en River».

Por su parte el profe nos contó su experiencia durante esa semana, en la que tuvo la posibilidad de ver los entrenamientos y el fútbol de las categorías inferiores de la primera división del club de Nuñez – «Vi un fútbol muy dinámico, competitivo, rápido», » Acá los entrenamientos son serios si no entrenas te llaman la atención enseguida y no te podés relajar nunca», » Vi un respeto enorme en el club y mucha disciplina hablando conblos profes me dijieron que el jugador tiene que tener disciplina en el fútbol sino no ouede entrenar, hay que tener disciplina en el fútbol en el estudio y en la vida», además nos comento que había tenido la posibilidad de ver michos entrenamientos en todas las categorías inferiores que le reafirmaron que va por el buen camino en los entrenamientos con Huahuel Niyeo, fué como una capacitación nos comentaba el profe.

Además pudimos conversar con los papás de Germán que se mostraron muy agradecidos por todo lo que está viviendo su hijo y nos decían lo siguiente «Primero q nada agradecer al presidente jorgue laPrimero q nada agradecer al presidente Jorge Lavin por el apoyo en todo sentido y su acompañamiento, agradecer al profe Denis Choilaf por estar con German donde el decidió que el profe lo acompañe y lo guíe en esta prueba, vivimos una semana muy movida y cómoda como padres , contentos por esta experiencia con nuestro hijo y de poder vivirla y compartirla. Feliz por que quedo en River Plate, debe volver una semana más para reafirmar la pensión.»

Para terminar nos quedamos con las palabras de nuestro crack Germán que nos decia lo siguiente: «Me senti bien , con unos entrenamientos muy competitivos , rápidos, exigentes . Físicamente me sentí muy bien , estaba a la altura de los chicos de River y los profes me dijeron q estaba muy bien en estado físico y futbolistico. En la pension me sentí muy cómodo, tiene vista al monumental y es todo de primer nivel . Gracias al club Huahuel Niyeo, al presidente Jorge Lavin y al profe Denis Choilaf por el apoyo en todo sentido y su acompañamiento.