«Un chofer me aviso que mi papá falleció»

Quiero hacer público lo que me sucedió, con mi papá Claudio Fernández que se encontraba internado en el Hospital de Bariloche.

El día de ayer al mediodía, me encontraba almorzando cuando recibo una llamada del chofer de la cooperativa de sepelio de la localidad (ing. Jacobacci) para informarme que debo firmar la autorización del traslado del cuerpo de mi papá, que se encontraba hace 17 días hospitalizado en el Hospital Privado Regional; derivado por dificultad respiratoria y detección de Covid-19, el cual le provocó un sangrado y debido a esto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

El problema es el siguiente, tras varios intentos de comunicación sin tener respuestas (al número 2944525000 más el interno 615) mientras mi papá aún seguía vivo, recibo la llamada de un personal del Hospital (HPR) diciendo que la salud del paciente era estable, que se estaba recuperando y necesitaba 8 dadores de sangre para devolver la sangre que había ocupado. Si para eso tenían mi número, como para comunicarme que mi papá había fallecido no dieron conmigo, ni tampoco se comunicaron con los médicos de acá para que me hicieran saber de esto, si según ellos la comunicación es de profesional a profesional.

Ayer me cae de Sorpresa la noticia, que mi Papá falleció, por un Chofer!, ya que ningún médico o profesional de este Hospital se comunicó para darme la noticia como corresponde.

Mi pregunta es ¿Por ser una institución privada, se cobra también el aviso a familiares, cuando un paciente fallece? Ya que de no ser por esta persona yo no me enteraba de que mi papá había muerto.

Cuando se habla de empatía, las responsabilidades y obligaciones ¿Dónde se encuentra en estos Profesionales de Salud?

Cuando mi hermana se comunica con el hospital (Ing. Jacobacci) para que le informen si en algún momento les había llegado algo donde nos indicaran el deceso de mi papá, la médica de guardia nos comunica que no saben nada, porque el paciente al encontrarse en el Hospital de Bariloche, les corresponde a ellos informar lo que les sucede a los pacientes; pedimos que nos facilitaran un número de teléfono para que podamos comunicarnos con el hospital (HPR), nos transfieren con el personal administrativo, nos brinda exactamente el número de teléfono que anteriormente me había cansado de llamar para obtener un poquito de información, diciendo a su vez, que ella llamaba (al número 2944525000 más el interno 615) 30 veces y las 30 veces la atendían.

La verdad me siento totalmente DECEPCIONADO y tengo mucha bronca por lo que le sucedió a mi papá, quizás a alguien que le sucedió lo mismo o que se pueda poner en mi lugar, entienda lo que me está pasando.

Lamentablemente tengo que decir, que si estos profesionales se manejan así en este hospital (HPR), es un VERDADERO DESASTRE, asique gente ¡ojo! tengan mucho cuidado cuando le deriven algún paciente a este Hospital.

Yo hoy fui a enterrar a mi Papá y si me preguntan a qué horario o como falleció, yo no lo sé porque aun nadie se ha comunicado conmigo para decírmelo y no creo que lo hagan (Quizás le dio un paro cardiaco, como se estaba recuperando

de la operación o fue por covid-19, es raro porque ya había pasado 16 días, solo ello sabrán de que falleció mi papá).

Miguel Fernández DNI: 17.760.653.