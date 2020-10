UCR propone la «FICHA LIMPIA EN RÍO NEGRO»

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Se propone una adecuación normativa que inhabilite precandidaturas y candidaturas a cargos electivos, para aquellos que se encuentren en proceso judicial con una causa por actos de corrupción, en sus distintas acepciones, en el ejercicio de funciones en la administración pública, y hayan sido condenados en segunda instancia, aún cuando la misma se encuentre recurrida. Se le agregan en este caso las conductas delictivas vinculadas con la violencia de género, a partir de la convicción que la misma y sus expresiones más aberrantes, como son los femicidios y el abuso sexual, no sólo no deben quedar impunes, sino que es necesario limitar a sus perpetradores el acceso a cargos de representación o participación política.

You May Also Like