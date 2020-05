Toro: «Vamos a realizar una investigación policial y una denuncia penal contra el jóven»

No me Gusta

Por su parte, la Directora del Hospital, indicó que «el joven ingresó por los caminos aledaños a Jacobacci y al no ingresar por la caminera principal no se le pudo hacer el aislamiento correspondiente».

El Jefe comunal pidió que la comunidad no entre en pánico y añadió que «esta decisión es para tomar los recaudos necesarios y para que la población sepa que tenemos dos casos positivos. Además la única manera de que esto no se propague es que nos quedemos en casa».

