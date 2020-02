Test rápido de VIH, conocé más acerca de este método de diagnóstico

No me Gusta

El test rápido tiene un alto valor predictivo negativo es decir, si da negativo la persona no estuvo en contacto con el virus hasta un mes antes de realizada la prueba. Existe una “ventana” entre el día que se hace la prueba y un mes atrás en donde las técnicas de laboratorio no pueden dar información de la presencia de anticuerpos. A esto se lo llama “Periodo Ventana”. Es recomendable, si la persona tiene dudas, se realice el diagnóstico repetidamente y adopte conductas de protección a la infección, esto es adherencia al uso del preservativo en todas las relaciones sexuales.

La lectura se basa en un patrón de líneas que el operador sabe interpretar y que informan el correcto funcionamiento de la tira, así como la presencia o no de anticuerpos contra el VIH. Un resultado positivo no significa ni confirma que la persona está infectada con el virus del VIH, por lo que es necesario realizar la confirmación a través de otras pruebas que se realizan en sangre venosa con técnicas que se realizan en los laboratorios provinciales.

