Telechea: La etapa de Maquinchao fue la más dura de todas las que hice»

Rodrigo Telechea sigue su peregrinar hasta Chimpay, donde planea llegar para la celebración del natalicio de Ceferino Namuncurá. Este lunes comenzó la segunda etapa y el martes unirá Maquinchao con Aguada de Guerra.

La hostilidad del clima patagónico se hizo sentir, lo cual no ayudó mucho a Rodrigo Telechea en su travesía «por una humanidad en paz». Vientos con ráfagas entre 60 y 80 km/h, temperaturas muy bajas, cercanas a los -8°(bajo cero) castigaron su cuerpo y complicaron su caminata.

Este lunes comenzó la segunda etapa y pudo terminar el 5to tramo planificado. «Esta etapa es la más dura de todas las que hice. La verdad que hoy si me costó mucho, creo que fue porque sali de noche. Salí a la una de la madrugada de Jacobacci, para estar aca (Maquinchao) tipo 3/4 de la tarde», señaló Rodrigo.

El pronóstico indicaba que la noche iba a tener un tiempo más benigno, pero no lo fue tanto. Rodrigo cuenta que «la noche se hizo pesada, se hizo dura, me costó mucho alimentarme e hidratarme. En un momento, tipo 5 de la madrugada, se me había helado la caramagnola que traía el gatorade, la bolsa de agua, el camelback donde viene toda la hidratación, así que en un momento tuve que parar a dormir tipo 5 de la mañana, 5.30, porque mi cabeza venia muy disparada, muy confundida, factor cansancio de la noche donde el cuerpo necesita descansar».

La etapa que había planificado era de 72 km, sin embargo la rudeza del tiempo hizo que decidiera reducirla, «hice unos 15 km en auto y de esa manera llegué al mediodia a Maquinchao», detalla «Tati».

En Maquinchao llegó la sorpresa, allí lo recibieron sus amigos, «Una etapa muy positiva en cuanto a lo anímico, el cansancio, todo, desapareció» relata. Cuando llegó a Maquinchao el recibimiento de los amigos, bastó para recargarlo de energias.

Este martes caminará el tramo Maquinchao – Aguada de Guerra, son 37 kilómetros. El pronóstico indica que la temperatura mínima será de -3° y se esperan lluvias y nevadas.

El miércoles llegará hasta Los Menucos, su localidad natal. El jueves 18 será una nueva jornada de descanso, y el viernes 19 emprenderá su tercera etapa rumbo a Chimpay. Este martes, la comunidad de Aguada de Guerra lo podrá recibir con sus mensajes por la paz.