Sierra Paileman cuenta con su propia producción de verduras frescas

Sierra Paileman es una de las comunidades que cuenta con su propia producción de verduras frescas, para abastecer a las vecinas y los vecinos.

“Hace cinco años que tengo el invernáculo. Primero me dieron uno y cuando hice la primera siembra fue de lechuga, morrón, tomate, ají. Como el primer año tuve muy buena cosecha, me trajeron otro”, contó la joven productora.

Además, señaló que “siempre me interesó cultivar mis propios alimentos y como se dio de parte del CODECI que me trajeran las herramientas necesarias: rastrillos, pala, carretilla, etc, me sirvió de motivación para seguir”.

En ese sentido, el subsecretario de Políticas Nutricionales del Ministerio de Desarrollo Humano, Raúl Fernández, destacó el trabajo de Fabiana no sólo como técnica del programa, sino también como vecina, y explicó que la actividad es posible en la localidad a partir del acuerdo que mantiene el Ministerio de Desarrollo Humano y ese organismo.

“El plan tiene como objetivo trabajar con pobladores y pobladoras de la región sur, que pertenecen a los pueblos originarios o descendientes de los mismos”, detalló el funcionario.

Del mismo modo, resaltó que “está en marcha principalmente en parajes o comisiones de fomento”, gracias al constante trabajo en conjunto entre las instituciones locales y el Ministerio, con la supervisión y capacitación constante por parte del personal INTA y del Ministerio de Producción y Agroindustria.

Desde una mirada comunitaria y con el respaldo de su exitosa experiencia, Fabiana alentó a los vecinos y las vecinas de Sierra Paileman a que “se animen y siembren su propia verdura”.

A través del programa Nutre, la Provincia busca que las familias y los grupos en situación de mayor vulnerabilidad puedan capacitarse y construir su invernáculo, facilitando los insumos y herramientas necesarias para concretarlo y de esta manera garantizar el acceso a alimentos seguros y frescos, abriendo el camino hacia el desarrollo sostenible.