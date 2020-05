Sierra Colorada: Proveedores podrán descansar en el parador

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

En una nota que le realizó la AM 880 Radio Sierra Colorada al Sr Intendente Fabián Pilquinao, explicó las medias que lleva adelante en la cuarentena en esa localidad, mientras detallaba los distintos protocolo que llevan adelante en su mayoría son muy parecidos a otras localidades, lo que sorprendió a más de uno, fue cuando habló de los proveedores que llevan mercadería a los comercios local, quienes deben cumplir una serie de requisitos de prevención como en toda la zona. Debido a esto Pilquinao habilitó el parador Municipal. expreso «esto está pensado para que los que tengan que pernoctar en la Localidad tengan un lugar donde almorzar y si tienen que quedarse a descansar tienen una cama y calefacción, siempre cumpliendo con las medidas que deben cumplir», resaltó » miro el lado Humano y no quiero que se los trate como en otros lugares, donde deben dormir sentado en el Camión y al costado de la ruta porque no se les permite aunque sea quedarse, es bien sabido que ya las temperaturas están bajo cero y quiénes llevan adelante este trabajo que es de proveer de los alimentos esenciales para cada uno de los que vivimos en esta zona, son Personas como nosotros» Finalizo Fabián Pilquinao Intendente de Sierra Colorada

You May Also Like