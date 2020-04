Sierra Colorada: No se registraron casos sospechosos

No me Gusta

La confección casera de barbijos y su utilización es una sugerencia para la circulación en el ámbito comunitario, sin embargo no es obligatorio. Siendo necesario la utilización de barbijo ante síntomas respiratorios ( tos, estornudos, congestión nasal) ya que el virus se trasmite por gotas. Como medidas de prevención del covid-19 se reitera el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la distancia de 2 metros de distancia entre personas, el lavado correcto y frecuente de manos. Ante presencia de síntomas respiratorios: tos, fiebre, dolor de garganta. NO ASISTIR A LA GUARDIA DEL HOSPITAL. Comunicarse al 02940-495021 para atender su consulta. El incumplimiento de las medidas pueden ser denunciadas en la Comisaria Local, no teniendo ningún efecto de denuncia la circulación en redes sociales. Sugerimos evitar la sobreinformación y poder acceder a fuentes confiables.

Al día de la fecha no se reportaron casos sospechosos y/o confirmados de covid-19 en la localidad de Sierra Colorada. El ingreso de proveedores, esta regulado por el decreto 297 / 20 art 6 “ excepciones al cumplimiento social, preventivo y obligatorio» por considerarse servicios esenciales ( supermercados,mayoristas,industria de alimentos, equipamiento médico, ferreterías, veterinarias, farmacias, reparto domiciliario de comidas rápidas, ministros de diferentes cultos que puedan brindar asistencia espiritual, serv. De comunicación y audiovisuales, servicios de mantenimientos básicos, serv. Fúnebres, salud,policía, provisión de garrafas, etc) y fue ampliada por decisión Administrativa 429 / 20. Las personas que puedan circular en este marco de excepción deben tener las declaraciones juradas bajo “ CERTIFICADO UNICO HABILITANTE PARA CIRCULACIÓN “. Ante cualquier duda, dirigirse al Concejo Deliberante de lunes a viernes por la mañana.

