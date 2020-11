Sierra Colorada más conectada: tendrá Internet por fibra óptica

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

FTTH (Fiber to the home) es una de las más modernas tecnologías en el país y de gran desarrollo en el resto del mundo. Las redes FTTH están preparadas para transportar un gran ancho de banda para el servicio de internet en forma inmediata. A su vez, el potencial del equipamiento instalado permite que las cooperativas puedan ofrecer más servicios en el corto plazo, como TV y telefonía IP, además de la instalación de cámaras de video-vigilancia y spots de Wi-Fi público de alta velocidad.

You May Also Like