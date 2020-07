Sierra Colorada: Los hijos del intendente peronista cobran el IFE

En la localidad de Sierra Colorada, tres de los hijos del intendente Fabián Pilquinao, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cheuquepal, y las esposas de dos de los principales funcionarios del gobierno municipal cobran los 10.000 pesos del IFE, según datos del ANSES.

Los hijos del intendente son: Fabricio, Silvio y Lautaro Pilquinado. El grupo familiar de 5 personas posee la misma dirección en Sierra Colorada, indican los registros. Las otras receptoras del IFE son: Carina Mile, esposa del secretario de Hacienda del municipio, Daniel Pichón, y Alejandra Baez, esposa del secretario de Obras Públicas municipal, Dante Rodríguez. Solo Lautaro y Silvio deben acudir a la sucursal 387 de Los Menucos (Buenos Aires 615), ubicada a 45 kilómetros de Sierra Colorada, para cobrar el monto. Los demás reciben el dinero en sus cuentas del Banco Patagonia, según el sistema del ANSES.

La situación de estos beneficiados es llamativa porque no cumple con la normativa exigida por el ANSES. En el caso de los hijos del intendente, estos figuran bajo el mismo domicilio paterno en distintos registros. Por su lado, el presidente del Concejo Deliberante ya obtiene una mensualidad debido a su actividad política. Finalmente, las mujeres señaladas son pareja de funcionarios municipales a sueldo.

“El Ingreso Familiar de Emergencia está destinado para argentinos/as nativos/as o naturalizados/as, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, que tengan entre 18 y 65 años. Que sean a su vez desempleados, trabajadores/as informales, de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas solo de las categorías A y B”, indican el protocolo del ANSES.

Entre los requisitos excluyentes figuran: “Que ni el titular ni su grupo familiar tengan ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, una prestación de desempleo, planes sociales, salario social complementario, programas “Hacemos Futuro”, “Potenciar Trabajo” u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, que no perciban jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asimismo que no sean monotributistas de categoría C o superior, o del régimen de autónomos”.

El intendente Pilquinao fue reelegido en Sierra Colorada, ubicada en la Línea Sur y a unos 431 kilómetros de Viedma, por tercera vez consecutiva el 23 de junio de 2019 por el 51% de los votos. “Yo soy un simple changarín, soy plomero de profesión. Cuando se acabe la vida política volveré a lo mío. No tengo dinero y tampoco le di trabajo a ninguno de mis hijos en el municipio. En esta ciudad hay un tremendo nivel de desocupación. Si ellos tramitaron el IFE lo hicieron por su cuenta, porque no viven conmigo”, explicó a Clarín el intendente Pilquinao. “No tengo conocimiento de que los funcionarios o sus esposas cobren. Acá los funcionarios ganan una cagada de plata, 20 mil pesos o por ahí”, agregó.

“Si la persona no tiene ingresos y reúne las condiciones, le corresponde. Este es un sistema cerrado, nosotros no designamos a dedo quien lo tiene que recibir. La persona anota su DNI, coloca un mail y listo. Luego el sistema confirma si está ok o no”, le dice a Clarín una alta fuente del ANSES en Río Negro.