Sierra Colorada: El COEM resolvió tomar medidas de prevención

No me Gusta

No me Gusta ( 11% )

•En nuestra localidad se habilitó la cuarentena administrada, con cierto nivel de apertura y flexibilización del 75 % de algunas medidas. Recordamos a la comunidad que está flexibilización consiste en habilitar de forma moderada y controlada diferentes actividades, como son las Salidas Recreativas. Las mismas se restringen a tres veces por semana, los días LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES en los horarios, por la mañana de 9 a 12 hs y por la tarde de 14 a 18 hs. La restricción se evaluó a partir de las irregularidades observadas, en las que se destacan salidas con otras personas NO CONVIVIENTES , recorridas por otros circuitos a los establecidos, personas sin tapabocas, compartida de mates; inclusive visitas a hogares de familiares, amigos/as, reuniones festivas,etc. NO ESTAN AUTORIZADAS LAS REUNIONES FESTIVAS ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS/AS,QUE NO SEAN CONVIVIENTES.

La reciente noticia de dos personas damnificadas por Covid-19 en la localidad vecina de Jacobacci, preocupa a los habitantes de Sierra Colorada; por lo que es necesario poner en conocimiento a toda la comunidad, que las personas que se trasladaron al Hospital Rogelio Cortizo para realizar controles médicos, no tienen riesgos de contagio dado que la circulación del virus no es comunitaria. Asimismo el protocolo de circulación hospitalaria procura e impide el contacto de pacientes respiratorios con aquellos considerados sanos, como son las personas embarazadas.

