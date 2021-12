Se viene una nueva edición de la Fiesta del Cordero Patagónico en Sierra Colorada

Sierra Colorada ya se prepara para vivir un nuevo aniversario de su localidad el cual vendrá acompañado de una nueva edición de la Fiesta del Cordero Patagónico, una fiesta emblemática de la región sur. La fecha programada es el 7 y finalizan los dias 10,11 y 12 de diciembre.

La localidad ubicada en la Región Sur de la provincia de Río Negro cumple 110 años, su festejo se acompañara de una emblemática fiesta que en esta oportunidad es la edición 27º, un evento que contara con más de 250 corderos al asador.

Por primera vez, el escenario se montara en el estadio municipal, donde desde las 21 hs, comenzaran a desfilar artistas locales y regionales finalizando la primara noche, con la actuación de Sele Vera y Los Pampa.

Tambien ese mismo día a las 18:30 hs. se realizará el acto oficial por el aniversario de la localidad, y será en la plaza principal.

Los Festejos se trasladan al viernes 10, donde será el turno para la noche evangélica, comenzaran a las 18:30 hs finalizando 21 hs. luego será el turno de los artistas locales y regionales, finalizando con el grupo Destina San Javier.

Mientras que el día Sábado, se realizara el tradicional asado, con mas de 250 corderos al asador y 15 costillares, y sera gratis para todos los visitantes.

El sábado a las 17 hs se realizara el gran bingo el cual constara de tres series A,B Y C las líneas de la Serie A a la C será de $2000, Cartón lleno serie A Y B $25000 quedando por último la serie C con las líneas de $2000 y Cartón lleno de $100.000 siendo este el premio mayor. En total en juego hay más de $160.000.

Luego en la noche a las 21 hs. en el estadio municipal, será el turno de los artistas locales, regionales y la actuación de Los Dragones y la 2001.

Los festejos estarán finalizando el domingo con una gran jineteada.

Programa: