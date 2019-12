No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

El área de Tenencia Responsable de Mascotas de la Municipalidad de Jacobacci realizó una jornada de concientización sobre la adopción de mascotas y al no uso de pirotecnia para estas fiestas. Se pintó un mural con el retrato del perro conocido como “Rubio” o “Firulais”, que nació y crece en las calles de nuestro pueblo. Además, se repartieron volantes con los mensajes “Adopta No Compres” y “No a la Pirotecnia”.

You May Also Like