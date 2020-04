Se reactiva casi en su totalidad la Obra Pública provincial

No me Gusta

Al respecto, Valeri señaló que “es entendible la preocupación, además este tipo de obras exige de un personal específico y calificado que no es de la región”. “Pero hoy estamos garantizando el pago de todas las obras, tanto las viviendas que administra IPPV, las de agua y cloacas que tiene el DPA, las de Vialidad Rionegrina, las del Plan Castello, todas siguen vigentes, con sus fondos reservados, pagando las obras, por eso esta reactivación. Aunque tarde o temprano si la pandemia avanza, y ojalá así no ocurra, y si las necesidades del Ministerio de Salud deben crecer, obviamente los recursos irán destinados a garantizar la salud de los rionegrinos por sobre todo; pero hoy, estamos evaluando todas las obras”.

