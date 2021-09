Se presentó «Punto Río Negro», la plataforma que beneficiará al sector agroalimentario de Río Negro

Se presentó hoy en Allen “Punto Río Negro”, una plataforma estratégica de promoción, distribución y comercialización de los productos rionegrinos para potenciar al sector agroalimentario de la provincia.

Del lanzamiento participó el Ministro de Producción y Agroindustria Carlos Banacloy, y el Coordinador de Punto Río Negro, Lucio Bellora, además de la intendente de Allen, Liliana Martín, y el presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernandez.

Tambien asistieron integrantes de las agencias del CREAR de la zona del Alto Valle, productores y emprendedores ligados a la agroindustria alimentaria.La presentación también fue seguida vía Zoom por otros actores del sector.

«Hay que acompañar al productor pero además hay que salir a comercializar porque también es parte del éxito que se pueda alcanzar. Hoy estamos proponiendo este proyecto que comenzamos a trabajar con la gobernadora Carreras el año pasado», señaló Banacloy.

El Ministro agregó que Punto Río Negro «será un punto de partida de la identidad rionegrina. El Punto Río Negro es el lugar en el que uno va a encontrar el vínculo con el productor. Muchas veces el productor no tiene formas de llegar al consumidor final. Tal vez no conocemos toda la cadena productiva de la provincia – inclusive del Alto Valle – muchos no conocen la de peras y manzanas. Todavía nos cuesta. Creíamos que el Estado tenía que ser un articulador entre el productor y el consumidor, reconociendo a aquellos que ya lo están haciendo».

Punto Río Negro será presentado en las diferentes regiones de la provincia. Mañana llegará el turno de Valle Medio.