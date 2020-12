Se intensifican las acciones de prevención y concientización para evitar incendios forestales

No me Gusta

El secretario de Protección Civil de la Provincia, Adrián Iribarren, señaló al respecto que “venimos con un trabajo fuerte desde los distintos organismos de gobierno competentes en este tipo de emergencias, y esta es una clara muestra de lo que va a ser este verano que todavía no comienza, estamos a días de que comience la temporada de verano y ya tuvimos muchas muestras”. Iribarren recordó que la temporada de quema finalizó el 15 de noviembre, “entonces cualquier foco de incendio, columna de humo que se vea es declarado como un incendio de campo, de pastizales y hay que dar aviso. No se puede prender fuego por ningún motivo en esta temporada. Solo se puede en lugares autorizados como la zona de campings”.

