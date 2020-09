Se cumplen 15 años de la ley de educación técnica profesional

No me Gusta

“No quedan dudas que la implementación de esta ley ha cambiado la vida de muchas familias en el país y en particular en Río Negro, ya que aquí se han creado 17 Centros de Educación Técnica, dos Centros de Industria para la Formación Integral de la Construcción, el Centro de Aulas Talleres Móviles y dos Institutos Técnicos de nivel Superior”, destacó la directora de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, Eliana Silva. Agregó que la Ley 26.058 ha fortalecido la Educación Técnica Profesional en todos sus niveles: Formación Profesional, Nivel Secundario y Nivel Superior no universitario.

