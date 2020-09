Se colocaron placas en memoria del escritor Elias Chucair y del Dr. Mario del Carpio Melgar

No me Gusta

En el marco de un nuevo aniversario de la ciudad, desde la municipalidad de Ingeniero Jacobacci se colocaron dos placas en homenaje a la memoria del escritor Elias Chucair y del Dr. Mario del Carpio Melgar. El hall de ingreso de la Biblioteca popular Bernardino Rivadavia fue el lugar elegido por las autoridades de esa institución para colocar la placa en homenaje a Don Elías Chucair, el lugar fue ambientado por el Lic. José María Ramallo, con una máquina de escribir y algunos textos que forman parte de la colección del escritor cuyas obras literarias no solo han dejado plasmada parte de la historia de Jacobacci y la región Sur, sino que también han sido inspiradoras para la composición artística por ejemplo en la rama del arte y de la música; la placa que contiene palabras del escritor -palabras que según una de sus nietas “había escrito pensando en cuando ya no estuviera con nosotros”- fue descubierta por Florencia y Candela dos de las nietas del escritor. Así cada vez que alguien ingrese a la Biblioteca de nuestra ciudad se encontrara con las siguientes palabras de Don Elías: “y algún día, cuando yo me integre a la greda y al humus de su tierra, trepare por la savia de los montes para seguir mirando este paisaje agreste de mi Patagonia Vieja”.

