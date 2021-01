Salud solicita tomar precaución ante la aparición de vinchucas

No me Gusta

Actualmente Río Negro continua libre de transmisión vectorial, es decir, no se encuentran vinchucas portando el parásito trypanosoma cruzi y la gente no se enferma por esta vía (cuando la vinchuca se alimenta de sangre humana y transmite el parásito al defecar en el sitio de la picadura).

