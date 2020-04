Salud recomienda el uso de fuentes oficiales para informarse

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Por tal motivo, se recomienda chequear toda la información que no provenga de estos organismos para confirmar la veracidad de los contenidos y no difundir datos erróneos.

Asimismo, remarcó que desde la Provincia y el Ministerio de Salud se realizan dos parte diarios, uno de ellos con previa conferencia de prensa, “donde informamos quienes son los sospechosos y quienes los casos confirmados. No ocultamos nada, porque no sería beneficioso para nadie de nuestra población. Queremos que se sigan cuidando”.

You May Also Like