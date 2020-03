Salud difunde medidas preventivas ante la ola de calor en toda la regió

No me Gusta

• Beber bastante agua y con frecuencia (al menos dos litros diarios) aunque no se sienta sed. • Ingerir alimentos livianos con frecuencia. • Ducharse frecuentemente durante el día. Si fuera necesario refrescarse con paños húmedos. • Evitar el alcohol, las bebidas con cafeína o muy azucaradas y las comidas calientes. • Consumir preferentemente frutas y verdura y no abusar de la sal y las grasas. • Permanecer durante el mayor tiempo posible dentro de la casa o en la oficina, en el lugar más fresco. • Asegurarse que la heladera esté en buen estado de funcionamiento para la conservación de alimentos y bebidas.

