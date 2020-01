Salud advierte sobre «escabeche de jabalí» retirado del mercado por la ANMAT

No me Gusta

La incidencia del botulismo es baja, pero la tasa de mortalidad es alta si no se realiza un diagno?stico precoz y se administra la correspondiente antitoxina en forma temprana. El botulismo no se transmite de persona a persona. Los síntomas iniciales de la intoxicación son náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, visión borrosa, visión doble, boca seca, dificultad para hablar y tragar.

Se trata del escabeche de jabalí marca Fatto in Casa, con vencimiento 1 de julio de 2020, elaborado por Norma Coatti, cuyas condiciones de elaboración no permiten garantizar que el producto sea seguro para el consumo.

