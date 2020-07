Río Negro usará Plasma para el tratamiento de pacientes con COVID-19

No me Gusta

No se indica en pacientes embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas a las transfusiones de sangre y en pacientes que se encuentren con asistencia respiratoria mecánica o falla multiorgánica, es decir que no está indicado en las formas graves de la infección.

El plasma será obtenido a través de la donación voluntaria y altruista. Podrán ser donantes las personas mayores de 16 años y menores de 65, de sexo masculino y si se tratara de mujeres no deberán contar con antecedentes de gesta ni abortos. Las personas recuperadas que no hayan recibido transfusiones y que su alta médica haya operado en un lapso no mayor a los 28 días y deben prestar su consentimiento informado.

