Río Negro fortalece la transversalidad en el abordaje de las políticas públicas con visión de género

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

Asimismo, resaltó la importancia de trabajar con transversalidad en los grandes ejes de la gestión, como también se avanza con el Río Negro Nutre y el plan de innovación: “Se trata de llegar a todos los organismos del Estado, que no sea exclusivo de un Ministerio en particular, y así poder articular con el resto de los Poderes, con las instituciones de la organización civil y con el sector privado, porque el objetivo final es tener una sociedad con perspectiva de género”.

You May Also Like