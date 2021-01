Río Negro completó un operativo de trasplante de córneas con gran éxito

No me Gusta

“A principios del año 2020 hubo donantes, pero no estaban en condiciones para donar. Luego con la pandemia, al no haber vuelos comerciales se complicó muchísimo la donación, había que hacer varios transportes y era imposible coordinar vuelos especiales rápidos, faltaba logística aérea. Ahora volvieron los vuelos y enseguida hicimos el primer operativo”, señaló satisfecho.

