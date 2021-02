Rio Chico: “Estoy muy agradecida con todos»

Ahora que fue reabierta e inició el ciclo lectivo presencial, volvió a entusiasmarse y les dice a todos que vuelve a estudiar para convertirse en doctora.

Con esa sencillez, alegría y su renacido proyecto de vida, Perla emocionó hasta las lágrimas a la Gobernadora Arabela Carreras, quien este miércoles 17 concurrió allí para inaugurar el ciclo lectivo 2021 en esa misma Escuela 331 a la que volverá la niña, en el ciclo rural de febrero a diciembre, con dos semanas más de receso escolar.

Toda la comunidad del paraje, incluidos referentes mapuches de compromiso y defensa a la escuela pública, además de docentes históricos y otros más nuevos, personal técnico y autoridades, fueron parte de lo que siguió: la ceremonia de la anhelada vuelta presencial a las clases.

El deseo se hizo realidad en 40 escuelas rurales de la provincia y también ahí, en la Escuela 331, en donde Perla ingresó estremecida en la primera recorrida, junto a sus compañeros de todas las edades, desde los chiquitos del jardín hasta los cursantes del secundario.

Perla entra a 6º. La acompañaron en el memorable momento su mamá Judith; su hermana Úrsula, que con 20 años asiste al Nivel Medio; su tío Nahuel y sus primos Juan y Candela, también alumnos de otros cursos del establecimiento.

“Estoy muy agradecida con todos lo que hicieron posible esto. Sé que es difícil, hay muchas cosas para pensar ahora. Cuando estaba en mi casa decía mi mamá que no podía, que no quería volver a estudiar. Pero ahora que veo la escuela me dan ganas de estudiar de vuelta. Estoy muy contenta, me siento gozosa en este hermoso lugar”, expresó con una sonrisa radiante.