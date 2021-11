Región Sur: sin rastros de la persona perdida en la meseta

Desde ayer, personal policial y Bomberos Voluntarios de Maquinchao, salieron rumbo a la Meseta de Somuncura con el objetivo de dar con el paradero de Marcelo Pelliza que lleva 4 días perdido.

Uno de los referentes de Protección Civil en Maquinchao, Poly Lefiu, conto sobre el operativo que se esta realizando en la zona de la meseta de semoncura en la región sur: «Ayer avisamos a bomberos sobre la desaparición de Marcelo Pellizo, un vecino de Maquinchao oriundo del Alto Valle, quien salió el viernes hasta el campo de su amigo Juan Cayupan, donde llego bien hasta ese lugar, luego el sábado por la mañana salió en caminando junto a sus dos perros, para buscar unos animales, desde ahí no se sabe nada de Pelliza».

Cayupan, al no tener novedad de su amigo, aviso por radio (uhf) que el hombre no llegaba y no lo podían encontrara, es ahí donde personal policial junto a bomberos de Maquinchao y brigada rural de Los Menucos, aramron un operativo de búsqueda en la mesta para dar con el hombre.

«Ya se realizaron dos rastrillajes en la zona, con resultados negativo, por el momento se continua con la búsqueda, si hoy no se puede dar el paradero de Marcelo Pellizo, se solicitara la llegada de un helicóptero para sobre volar la zona». Afirmo Lefiu.

El campo de Julio Cayupan se encuentra a 90 km del Cain en medio de la meseta y 180 desde Maquinchao.

Desde la comisión de Fomento del Cain junto a vecinos, trabajan en conjunto para juntar botellas de agua, hielo y frutas para poder llevar a bomberos y policía que traban en la zona.