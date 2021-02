Region Sur: Se comenzó a armar la logística para una nueva edición del Plan Calor Garrafas

No me Gusta

Si bien aún no hay un calendario definido formalmente, el reparto históricamente se hace entre mayo y octubre, con una duración de 20 semanas. El año pasado, por la situación excepcional vivida por la pandemia de COVID-19 y un invierno más crudo, se hizo necesaria la implementación de políticas públicas excepcionales de contención en beneficio de los rionegrinos y rionegrinas. “Ello hizo que extendamos un mes más el reparto gratuito de garrafas en los lugares que no cuentan con acceso al gas natural por redes en la Zona Andina, la Región Sur y parte de la Zona Atlántica”, recordó Confini.

