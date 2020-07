Región Sur: Queda habilitada la ruta nacional Nº23

No me Gusta

No me Gusta ( 0% )

La R.N. N°40, entre Bariloche y El Bolsón, presenta sectores con baja adherencia por presencia de nieve y hielo en las zonas altas. Se solicita circular a baja velocidad y no realizar maniobras de adelantamiento. De Villa Mascardi hacia Bariloche si bien no hay acumulación de nieve hay sectores con baja adherencia por calzada mojada. Equipos viales se encuentran trabajando en el tramo.

You May Also Like