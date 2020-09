Región Sur: La empresa “Las Grutas” continuará a cargo del servicio de transporte

No me Gusta

No me Gusta ( 18% )

El Boletín Oficial de la Provincia publicó los Decretos por los que el Poder Ejecutivo Provincial otorga a la tradicional empresa de colectivos cinco años más de concesión, hasta el año 2025, para la prestación del servicio Público de Transporte de Pasajeros por automotor entre las localidades de: SIERRA GRANDE —VIEDMA-SAN ANTONIO OESTE – LOS MENUCOS – JACOBACCI – BARILOCHE y, con extensión a CIPOLLETTI, con paradas en localidades intermedias de la Región Sur, como también en General Roca. Los Decretos, señalan que la Dirección de Transporte Terrestre determinó entre sus fundamentos que “la prestataria cubrió la demanda de manera eficiente, valiéndose para ello de un estudio de las necesidades de la población”, y que registraron “la ausencia de sanciones y/o quejas del público usuario”, lo que queda constatado en un Informe Técnico realizado por el Área Líneas Regulares. Destacan que en ese mismo dictamen se dejó constancia de “la inconveniencia de llevar adelante una licitación pública para la renovación de la línea y a que no han existido oferentes para prestar dichos servicios”. Asimismo, se expresa que “en este corredor no se prestan servicios similares y que durante el período en que duró la concesión otorgada, la operadora unió parajes y poblaciones remotas del interior de nuestra provincia con dos centros turísticos importantes de la misma”. Entre los argumentos también se destaca un informe del Departamento Administrativo de la Secretaría de Transporte que certifica que la firma “no posee deuda en concepto de Tasa Provincial de Fiscalización del Transporte, ni infracciones a la Ley J N° 651 (regulación del servicio público del transporte automotor)”, por lo que se consideró que no existen “oposiciones respecto de la renovación de la concesión”. En los anexos de cada Decreto se fijan los horarios de partida y llegada de las frecuencias semanales a cada una de las localidades donde deben efectuar paradas intermedias: San Antonio; Las Grutas; Aguada Cecilio; Valcheta; Nahuel Niyeu; Ramos Mexía; Sierra Colorada; Los Menucos; Aguada de Guerra; Maquinchao; Ingeniero Jacobacci; Clemente Onelli; Comayo y Pilcaniyeu.

