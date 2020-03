Región Sur: Ingreso Familiar de Emergencia.

El Ingreso Familiar de Emergencia, es una ayuda económica dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional; beneficia a los trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías; se pagará por única vez en el mes de Abril una suma de $ 10.000 y podría repetirse en el mes de Mayo en caso de que el aislamientos social, preventivo y obligatorio se prolongue.

Podrán realizar la pre-inscripción, que comienza el 27 de Marzo, los trabajadores cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y los 65 años que no registren pensiones, subsidios ni otro tipo de ingresos; podrán anotarse los trabajadores no formales, y los Monotributistas de Categorias A (ingreso promedio de $17.400 por mes) y B (ingreso promedio de $26.100 por mes), es compatible con la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo y el programa progresar; Quienes cobran Asignación Universal por Hijo o por Embarazo no deben completar el formulario ya que van a cobrar automáticamente si cumplen los requisitos.

El trámite se realiza únicamente por Internet en la plataforma de ANSES, en los municipio de l regions sur se puede realizar el trámite de forma gratuita desde mañana 27 de Marzo y los días posteriores en las oficinas de la Sub-Secretaría de Empleo, incluyendo Sábado y Domingo de 9:00 Hs a 13:00 Hs y de 16:00 Hs a 19:00 Hs.

Una vez finalizada la preinscripción, ANSES analizará la información y podrá solicitar datos complementarios, por ejemplo, una cuenta bancaria para el pago; Quiénes tienen CUENTA BANCARIA A SU NOMBRE, podrán cargar los datos para la transferencia. Si no, se les indicará dónde y cuándo percibirán el haber.

Si tu DNI termina en 0 y 1, completá el formulario el viernes 27 de Marzo.

Si tu DNI termina en 2 y 3, completá el formulario el sábado 28 de marzo.

Si tu DNI termina en 4 y 5, completá el formulario el domingo 29 de marzo.

Si tu DNI termina en 6 y 7, completá el formulario el lunes 30 de marzo.

Si tu DNI termina en 8 y 9, completá el formulario el martes 31 de marzo. Es importante que respetes la fecha indicada para facilitar tu trámite y el de todas las personas que se inscriban.