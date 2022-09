Región Sur: 300 vecinas y vecinos finalizaron cursos laborales Emprender

Siguen desarrollándose, en toda la Provincia, los cierres y exposiciones de los talleres laborales del Programa Emprender, a través de los cuales miles de rionegrinas y rionegrinos pudieron capacitarse en un oficio, pensando en obtener una salida laboral y en mejorar su calidad de vida.

Esta semana fue el turno de las localidades de Maquinchao e Ingeniero Jacobacci, donde los vecinos y las vecinas que participaron del programa pudieron demostrar lo aprendido durante estos meses de capacitación, además de obtener su certificado de finalización de curso.

En este sentido, Andrés Fredes, responsable del programa en el Ministerio de Desarrollo Humano, indicó que: «cerca de 300 alumnos recibieron sus certificados esta semana, algo que les da la posibilidad de tener un plus al momento de presentar su currículum, y la posibilidad de estar dentro del mercado laboral. Estamos muy contentos de poder brindarles la posibilidad de capacitarse en los oficios que ellos mismos eligieron. Muchos de los alumnos ya están trabajando”.

Por su parte, Claudia Mansilla, profesora del taller de corte y confección Hermosas Puntadas, resaltó la importancia de contar con estas herramientas, que permite a la comunidad estar mejor preparada a la hora de buscar empleo: “estoy feliz con todas las chicas que participaron del taller, porque fue algo hermoso. Es la primera vez que estoy a cargo de un espacio así, y fue una experiencia maravillosa”.

María Antonia Cayunao participó de la propuesta como alumna, y comentó que empezó el curso sin ningún conocimiento, pero que se fue nutriendo con las propuestas de la tallerista: “la motivación de la profe y los encuentros con mis compañeras hicieron que me enganche con el taller. Pienso seguir aprendiendo y trabajando; me gustaría enseñarles a las personas que no saben, porque todo se puede y nada está perdido, y estos talleres te ayudan avanzar”.

Las actividades del programa Emprender cuentan con certificación oficial y permiten adquirir nuevos conocimientos, potenciar habilidades y promover la inserción laboral. Son coordinadas por el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro.