Recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

• No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en cuartos cerrados.

El monóxido de carbono es un gas venenoso invisible que no tiene olor ni color y que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales tales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gas, oil, nafta, etc., utilizados en sistemas para calefaccionar el hogar. La inhalación de monóxido de carbono reemplaza al oxígeno en el torrente sanguíneo, lo que provoca fallas en el corazón, cerebro, y cuerpo.

