Rayman llegó a California buscando nuevas oportunidades

Aquel tan postergado viaje a los Estados Unidos pudo concretarse en este marzo de 2021. El boxeador Jairo Rayman arribó hace unos días a California y se sumó al Team Fundora. Allí permanecerá durante unos meses. Desarrollará un intensivo entrenamiento y tratará de estar preparado por si surge la posibilidad de hacer algún combate oficial.

Una excelente noticia para el Boxeo de Bariloche se conoció en las últimas horas. Jairo Rayman llegó a territorio norteamericano con el propósito de sumar una valiosa experiencia para su carrera profesional. Esta posibilidad estuvo dando vueltas desde hace un par de años y por diferentes motivos se fue postergando. Ahora por fin pudo concretarse.

El hombre formado en el Boxing Club Bariloche señaló a B2000 que «la idea es quedarme por acá unos 3 meses. Todavía no me han dicho nada con respecto a la posibilidad de algún combate. Recién llego y me estoy acomodando. Y además es algo que gestionará el promotor que me está manejando».

Comentó que «acá entrenaré con Fredy Fundora. Su hijo es boxeador. Es Sebastián Fundora, que ahora irá por una eliminatoria de título mundial. Estoy muy feliz. Me recibieron muy bien. Estoy viviendo en una casa del promotor. Y allí mismo tenemos un espacio para entrenar. Realmente es un lugar hermoso».

Rayman agregó que «estoy con algunas emociones encontradas. Siento que ya estoy extrañando un poco. La gran distancia se hace notar. Antes de venir para acá estuve dos semanas en Buenos Aires. Ahí lo dejé a mi hermano Abraham, que es boxeador amateur. Eso también me pone contento. Mi hermano se quedará allí entrenando en Buenos Aires con gente que ha sido muy buena conmigo y que ha dado una mano muy importante».

Nacido en la pequeña localidad de Clemente Onelli y radicado desde joven en Bariloche, Rayman lleva realizadas 18 peleas profesionales. Ganó 16, perdió 1 y empató 1. Su última presentación fue contundente y seguramente sirvió para fortalecer la chance de ir a los Estados Unidos. En combate realizado en Córdoba le ganó por knock out en el primer round al experimentado Sergio Sanders.

Gentileza: Bariloche2000